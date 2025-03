Cantina sociale più ’green’. Inaugurati i pannelli solari

È stato inaugurato l’impianto fotovoltaico alla cantina sociale di Gualtieri. Una innovazione che permette un risparmio annuo di 173 mila euro in un’azienda che consuma 800 mila Mwh all’anno. La cerimonia, inizialmente prevista per metà ottobre, era stata poi rinviata a causa dell’emergenza maltempo con conseguente alluvione di una vasta zona della Bassa. Domenica mattina è stata presentata la rinnovata area di vendita della Cantina e si è svolto pure il tradizionale taglio del nastro per l’impianto di pannelli solari da 150 Mwh, con sistema di accumulo batteria di 99 mila Kwh.

L’impianto è costato 323 mila euro, di cui 250 mila coperti da un contributo europeo a fondo perduto. "Questa è la dimostrazione – ha dichiarato il presidente della Cantina, Luigi Bellaria – di un impegno per l’ambiente. Ogni pannello è segno di attenzione verso il pianeta, verso i nostri figli e i nostri nipoti". È stato inoltre consegnato un contributo alla Associazione prevenzione tumori di Guastalla, con il presidente Rosella De Lorenzi che ha ricevuto una somma di 2.300 euro grazie al ricavato della vendita benefica di bottiglie di Fogarina della Cantina sociale gualtierese.

Antonio Lecci