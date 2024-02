Cantine a fuoco: indagini in corso

Cantina a fuoco nella notte. Poco dopo le due di mercoledì i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, su input dell’operatore in servizio al 112 allertato da una condomina, sono intervenuti in via Monte San Michele assieme ai vigili del fuoco a seguito di un incendio divampato all’interno di una cantina di un plesso condominiale, al civico 23. Le fiamme si sono sviluppate per cause ancora in corso di accertamento. Non si esclude alcuna ipotesi.

Il rogo è stato in breve tempo domato dai vigili del fuoco e fortunatamente non ha interessato gli appartamenti sovrastanti. Nessuna persona è rimata ferita. Le cantine però sono state dichiarate inaccessibili, dopo che è andato a fuoco e fuori uso anche l’impianto elettrico,il quadro elettrico e la centrale termica dell a palazzina.