Canto lirico a novellara

Il canto lirico diventa protagonista oggi alle 15,30 al teatro comunale di Novellara, con un evento in memoria del tenore Franco Tagliavini, con una selezione di romanze dalla Traviata di Giuseppe Verdi. Uno spettacolo che viene organizzato in collaborazione con il circolo culturale "Mettiamoci all’opera" di Prato (Firenze), con una selezione di cantanti per i cantanti idonei per i ruoli di Violetta, Alfredo e Giorgio Germont. Inoltre, il presidente dell’associazione, Franco Sizzi, racconta la storia e i sentimenti dei personaggi protagonisti dell’opera verdiana. In scena l’Orchestra filarmonica dell’Opera italiana (Foi) Bruno Bartoletti di Parma diretta dal maestro novellarese Federico Folloni, che accompagnata le voci dei cantanti.

Il Comune di Novellara, il Teatro e la famiglia Tagliavini presentano l’ormai tradizionale concerto dedicato al tenore Franco Tagliavini, con l’intento di valorizzare la cultura musicale lirica. L’evento vede protagonisti giovani cantanti lirici, che con la loro esibizione hanno l’opportunità di farsi conoscere con l’augurio di avviarsi verso una brillante carriera. E’ inoltre prevista la proiezione di video inediti in ricordo dell’artista Franco Tagliavini che ha portato il bel canto nei più prestigiosi teatri lirici del mondo. I biglietti per gli spettacoli del teatro novellarese sono disponibili in prevendita sul sito vivaticket, oltre che un’ora prima dell’esibizione direttamente alla biglietteria della struttura della rocca.

a.le.