Cantoni è la più forte al mondo tra le veterane

Una reggiana sul trono iridato. Sabrina Cantoni, infatti, centra la medaglia d’oro ai mondiali veterani di Lisbona, trionfando contro pronostico nell’Over 55 femminile. Entrata nel main draw come quinta testa di serie, la neo campionessa ha dominato la scena a suon di rimonte, centrando uno splendido traguardo. Proprio a Lisbona, peraltro, la Cantoni aveva vinto il titolo a squadre nel 2023, uno dei tanti trofei in bacheca al pari dei campionati italiani individuali e a squadre.

Il percorso – Dopo aver usufruito di un ‘bye’, l’atleta tesserata per il Circolo Tennis Albinea si è fatta strada nella parte alta del tabellone travolgendo senza lasciarle un game l’iberica Anna Pons Sancho, per poi avere la meglio col punteggio di 6-4, 6-1 sulla statunitense Lindsay Bartlett Montero; nei quarti la Cantoni si è poi trovata di fronte l’avversaria più complicata del lotto, la testa di serie numero 1 Anke Wurst: l’atleta tedesca si è aggiudicata il primo set col punteggio di 6-3, salvo poi cadere sul ritorno dell’avversaria con un duplice 6-3. Galvanizzata dalla vittoria ottenuta contro pronostico, l’atleta reggiana ha poi avuto la meglio in semifinale dopo un’altra battaglia, quella con l’altra spagnola Rosa Bielsa-Hierro, ancora una volta rimontando dopo aver perso il primo parziale col punteggio di 5-7, 6-3, 6-4. Nel match decisivo per l’assegnazione del titolo, infine, è stata la svedese Maria Seger ad alzare bandiera bianca col punteggio di 6-1, 6-3. Ad accompagnare Cantoni nelle vesti di allenatrice un’altra atleta ben nota alle nostre latitudini, Alessia Zerbino, che ha anche preso parte al tabellone Over 50, fermandosi solo ai quarti di finale: dopo le vittorie con la slovena Karin Lusnic (6-2, 6-1), sull’elvetica Michelle Paroubek (ritiro) e l’estone Helen Talli (6-0, 6-0), è arrivato lo stop al terzo set contro la spagnola Ana Salas-Lozano, testa di serie numero 8 del seeding.

A squadre – In precedenza Cantoni aveva partecipato alla Maria Esther Bueno Cup, la competizione iridata a squadre Over 50 insieme a Simona Isidori, Katy Agnelli ed Elisabetta Morici: le azzurre, dopo aver sconfitto Argentina, Portogallo e Uruguay nella prima fase, si sono arrese alla Spagna per poi imporsi nella finale valida per il quinto posto con la Gran Bretagna.