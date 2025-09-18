Cantù, direttore de I Teatri: “Il sogno? Un caffè letterario affacciato sulla piazza. Una scommessa per la città”

Paolo Cantù – il filosofo applicato al teatro come qualcuno lo definisce – ha 50 anni e negli ultimi sette e mezzo è stato alla guida della Fondazione che gestisce – caso unico in Italia – tre teatri nella stessa piazza, con quasi 700 aperture di sipario l’anno, cartelloni, festival, campus estivi per bambini e ragazzi. Cantù, si può tracciare un percorso della sua direzione reggiana fino a oggi? "Sono arrivato qui nel 2018, in mezzo sono passate tante cose belle e anche tante tempeste. In primis il Covid, ma non è l’unica. Penso che abbiamo fatto un percorso molto importante, con il cda e con l’amministrazione, con i colleghi che lavorano ogni giorno con me a provare a immaginare che cosa deve essere un’istituzione culturale, un teatro nel 2025. Penso che la grande sfida di tutti noi sia proprio quella di capire quale sia il nostro ruolo". Quale impronta ha cercato di dare? "L’idea di un teatro in dialogo con il territorio, un teatro che si pone in una situazione di apertura nei confronti delle altre istituzioni e della collettività; che esce dalla sua zona di comfort e prova a confrontarsi con gli altri.Fa parte delle responsabilità di un’istituzione culturale che gestisce soldi pubblici e che è considerata dai reggiani la principale istituzione cittadina, che ha un po’ seguito la storia politica e sociale della città e a volte l’ha un po’ guidata. Il rapporto che i reggiani hanno ancora con questi teatri è viscerale". Qui il teatro è ancora un luogo e un patrimonio pubblico. "Questo è un luogo che invidiano in giro per l’Italia perché il Comune, socio fondatore, non ha mai abdicato al suo ruolo di sostenitore della Fondazione. Non c’è piaggeria nel dirlo, è un dato di fatto. Dove è successo che l’amministrazione ha ceduto, l’ente culturale ne ha risentito in maniera violentissima. Ho vissuto altri luoghi, ad esempio in Piemonte, dove il teatro non è più ’cosa’ della città. e una volta che apri quell’argine non si torna più indietro. Qui invece i teatri sono ancora un pezzo della città". Che cosa significa, in concreto, avere un teatro pubblico? "Significa avere uno spazio pubblico di pensiero, di ragionamento, che si confronta con quello che ha attorno. Abbiamo una serie di attività che a volte potrebbe essere percepita come un sovradimensionamento. Ma il tentativo è quello di essere responsabili del proprio pezzo". Grande successo lo riscuotono i vostri campi estivi per ragazzi. "È un grande lavoro. Ma credo rappresentino momenti unici in cui i ragazzi entrano a contatto con la magia del teatro. Vuol dire che la città e le famiglie percepiscono il teatro come un’eccellenza che fa qualcosa di bellissimo per loro. Quando sentiamo i ragazzini uscire mentre cantano le arie d’opera e in una settimana hanno imparato qualcosa del teatro, del fatto che non è un luogo distante ma è il loro teatro... Be’ mi piacerebbe dire anche ai ragazzi qui fuori, in questa piazza, che questo teatro è loro. Non è mica di Paolo Cantù, della Fondazione I Teatri o del sindaco. È di tutta la città". Ecco, parlando dei ragazzi ’qua fuori’: spesso se ne parla come una delle principali criticità del centro storico di oggi. "Una problematica che si traduce anche in percezione di insicurezza, rispetto a questa piazza – e dico non a caso percezione, per quanto mi riguarda – vuol dire che tra i compiti di questo teatro c’è anche quello di mettersi attorno a un tavolo con l’amministrazione e le altre realtà per provare a dare delle risposte. Non possiamo ragionare solo in termini di sicurezza, ma pensare a costruire un presidio sociale che eviti derive di altro tipo. I posti vuoti vengono occupati da qualcuno, capita in tutte le città. Questo sta creando un clima di percezione di insicurezza, qualche volta anche sovradimensionata. Ma la percezione è comunque una percezione. E su questo dobbiamo lavorare insieme e anche su questo possiamo fare la nostra parte". Che cosa si può fare? "Provare a costruire pensieri alternativi: una criticità è anche sempre un’opportunità. Sicuramente c’è un problema legato a questo asse di città che comincia dallo spopolamento commerciale. È una cosa che stanno affrontando tutte le città di queste dimensioni che non sono fortemente turistiche. Non è una novità. Ma è un percorso lungo in cui immaginare che cosa vogliamo che sia Reggio Emilia nel 2030. Qual è la strategia: culturale, politica, sociale. E noi possiamo fare la nostra parte, certamente dal punto di vista culturale: ci sta che un teatro nel 2025 parli di sostenibilità e la agisca; che parli di inclusione e che parli di democrazia. E che, soprattutto in questi tempi, parli di pace". Che cosa può fare la cultura? "Il festival Aperto, lo uso come esempio specifico, è la nostra vetrina sulla creazione contemporanea, che è interessante quando si confronta con il presente. Noi dagli artisti ci aspettiamo risposte, suggestioni, aperture, uno squarcio; ci danno una mano a riflettere, a interpretare un mondo che è complessissimo e fatto di chiaroscuri, ma bisogna saperli vedere. Penso che ci debba essere da parte di tutti noi uno sforzo per capire come, assieme a un presidio evidentemente di sicurezza debba esserci anche un presidio culturale e sociale. Non si può rispondere soltanto mettendo l’esercito. Non serve a niente". E qui si può fare? "Questa città ha degli anticorpi per farlo secondo me. Per le istituzioni che ci sono, per l’amministrazione, per il rapporto e la modalità con cui ci si mette in dialogo. Parlo di noi, di palazzo Magnani, della Fondazione della Danza, Reggio Children, del conservatorio. La differenza la fanno sempre le persone. Penso che un percorso insieme lo abbiamo fatto, si può fare di più e meglio, però questa città ha tutte le capacità per farlo. C’è bisogno di riflettere su ciò che vogliamo da questa città fra qualche anno". L’amministrazione è cambiata. Si sta andando in quella direzione? "Penso che ci siano dei germogli, che stanno crescendo. Semi da far crescere, ma ognuno deve fare la sua parte". In questi sette anni e mezzo, qual è stato fino a oggi il più grande vanto? "Quando sono arrivato la Fondazione era più asserragliata, per una serie di dinamiche. Oggi penso che sia più libera e che abbia ritrovato il gusto del dialogo e del lavorare con gli altri. Cito ad esempio il Reggio-Parma Festival: far lavorare assieme due città diverse e tre istituzioni (i Teatri, Teatro Regio e Teatro Due). Assieme abbiamo fatto delle cose davvero straordinarie". Un esempio, in concreto, su tutti? "Aver recuperato la sala Verdi, che era chiusa e abbandonata da 25 anni. Da lì ho scoperto che quella sala è un pezzo della memoria di ogni reggiano: chi si ricorda il Living Theatre degli anni Sessanta, chi le assemblee studentesche. E, guardando alla storia: Mussolini che si affaccia dal balcone, o le cene del partito socialista negli anni Venti, fino alle recite delle scuole negli anni Ottanta. È stata riqualificata attraverso fondi del Comune, della Regione e della Fondazione. Recuperare quel luogo significa ridare uno spazio alla città che rimarrà per sempre, al di là di Cantù. E abbiamo recuperato la casa del custode come foresteria. E ha dato modo a noi di provarci in competenze diverse. Lì dentro sta succedendo una cosa di cui sono molto orgoglioso: è una sala civica, ma anche un luogo di residenza artistica. Un luogo per attrarre produzioni, talenti, giovani". Sarebbe anacronistico desiderare una caffetteria a piano terra affacciata sulla piazza del teatro? "I teatri dell’Ottocento venivano fatti con la caffetteria al piano terra proprio perché erano un luogo sociale e di vita. Nel momento in cui rivendichiamo l’essere qualcosa di più rispetto a un teatro, anche nel fare la nostra parte rispetto alla sicurezza della piazza, ci potrebbe stare un investimento di questo tipo e ne stiamo parlando con l’amministrazione. In quei locali ora c’è l’archivio del teatro, dal 1957 a oggi. Un archivio in continuo movimento, che ogni anno si arricchisce. Il mio sogno sarebbe avere un caffè letterario, che parla di teatro. Quindi il caffè sarebbe un caffè-archivio. Una grande scommessa. L’idea sarebbe che possa lavorare anche autonomamente. Fa parte della socialità e del rito di andare a teatro. E in quel rito ci sta anche che possa bermi un bicchiere di vino prima o dopo". Mancano due anni alla fine del suo terzo mandato. Resterà? "Se ci saranno le condizioni sì. Ci sono ancora tante cose da fare, servono obiettivi e prospettive. In astratto penso che l’alternanza sia sempre sana e positiva. I pensieri nuovi fanno pensare diversamente. Ma se c’è un percorso condiviso da portare avanti, lo faremo insieme. Fermo restando che decide il cda".