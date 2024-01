Canuti: "Altro che secondo polo, dateci l’autonomia e poi vedrete"

È più che mai aperto il dibattito sul futuro dell’ospedale di Guastalla, dopo le critiche dei consiglieri comunali Francesco Benaglia e Gianluca Soliani, che ritengono "insufficiente" l’impegno finora manifestato dalle amministrazioni comunali della Bassa per rilanciare i servizi alla struttura sanitaria locale. La risposta del sindaco Camilla Verona non sembra avere rassicurato i cittadini.

E sull’argomento prende posizione pure Luciano Canuti, ex vicesindaco a Guastalla e già presidente dell’ex distretto sanitario della Bassa: "L’ospedale di Guastalla non sarebbe attrattivo? Lasciateci l’autonomia e poi vedremo se riusciremo o meno a riaprire Pediatria e Ostetricia... Da quando siamo stati assorbiti a livello provinciale, non siamo che retrocessi. Altro che secondo polo. C’è un muro insormontabile anche in Regione? Sarà bene che i sindaci lo dicano chiaramente. Montecchio ha forse un bacino di utenza che noi non abbiamo, per aver mantenuto Ostetricia e pure Urologia? Mentre la nostra è ’momentaneamente a caledario chiuso’. Eppure abbiamo più abitanti e siamo baricentro tra Emilia e Lombardia – incalza Canuti –. Se continuiamo a investire in edilizia sanitaria e non in personale medico ed infermieristico, avremo spazi sempre più inutilizzati".