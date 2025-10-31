Canzoni, letture, poesie. Zamboni celebra Pasolini

Il Festival Aperto - domani alle 20.30, al Teatro Cavallerizza - presenta lo spettacolo "P.P.P. – Profezia è Predire il Presente" di Massimo Zamboni, titolo del suo nuovo album, qui proposto in una versione live speciale, esattamente a 50 anni dall’uccisione di Pasolini.

Un reading-concerto che alterna canzoni, letture tratte da Pasolini e testi scritti da Zamboni, composto da tredici tracce: canti popolari, un omaggio a Giovanna Marini, brani estratti dal lungo percorso musicale di Zamboni e tre inediti (La rabbia e l’hashish, Cantico cristiano e Tu muori), che conducono lungo un percorso sempre più scuro, quasi desolato, per accompagnare il pensiero – e la fine del pensare – di Pasolini. Con Zamboni - per questa edizione speciale in cui Emanuele Aldrovandi cura la mise en espace - la voce recitante di Anna Della Rosa, cui si affianca il Coro Interculturale di Reggio Emilia diretto da Gaetano Nenna, Erik Montanari (chitarra, voce) e Cristiano Roversi (tastiera, stick, basso).

"Una narrazione che parte dal Friuli di Pasolini - dice Zamboni - passando per lo sgomento verso la cecità di tutti, ponendo una speranza pre-politica nella capacità rigenerativa di un popolo che ormai non si può più chiamare tale. Un innamoramento finale per la sconfitta, fino a quel 2 novembre 1975, quando la notte di Ostia elimina definitivamente ciò che tanti avrebbero voluto veder schiantare: una persona non grata, da far tacere, ma la cui parola è oggi più presente e necessaria che mai. Un pensiero che, nonostante i plurimi tentativi, non è stato schiacciato da chi lo avrebbe voluto ridurre, impoverire e semplificare. E che si presenta oggi più attuale che mai".

Stella Bonfrisco