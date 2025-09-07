Canzoni per Acutis e Frassati: "Un omaggio ’premonitore’. Oggi verranno canonizzati"

Oggi a Roma verranno canonizzati da Papa Leone, i beati Carlo Acutis e Piergiorgio Frassati. Centinaia di migliaia di fedeli sono attesi a San Pietro, diversi anche dalla nostra provincia con un pellegrinaggio organizzato dall’Azione Cattolica, per due figure simbolo di una santità giovane e "della porta accanto". I cantautori reggiani Edoardo Tincani e Fausto Bizzarri ci hanno decisamente visto lungo su questi due nuovi santi tanto da dedicare ad entrambi una canzone già nel 2023, intitolate "Frassati dono di carità" e "Carlo nostro amico".

"Io, con la scrittura del testo - dice Edoardo Tincani - e Fausto, compositore delle musiche, abbiamo inciso una serie di canzoni dedicate a figure di santi o beati laici del nostro tempo e che avessero un messaggio attuale. Siamo partiti da Gemma Galgani poi, nel settembre del 2023, abbiamo dedicato una canzone al beato Piergiorgio Frassati e a novembre, invece, a Carlo Acutis. In seguito siamo andati avanti con Santa Gianna Beretta Molla e poi il nostro Artemide Zatti, canonizzato da Papa Francesco".

Partiamo dunque con il pezzo su Frassati. "E allora ci prendiamo il merito di averci preso! Scherzi a parte, quando abbiamo pensato alla canzone, la causa di canonizzazione era quasi ferma o comunque lontana dal compiersi. Piergiorgio Frassati è una figura che ci ha affascinato molto perché ha lasciato una testimonianza di carità molto forte: lui, nato nell’alta borghesia, si è speso per i diseredati e gli operai poveri di Torino. Una vita di donazione verso gli altri con una fede fervida nella Madonna che lo portava a diffondere la gioia del Vangelo con solarità".

Invece la canzone per Acutis? "Questo ragazzo ha avuto una causa di beatificazione molto rapida per quelli che sono i tempi della Chiesa. Ci ha colpito la sua spiritualità, assolutamente non ascetica ma calata nel mondo. Anche lui, come Frassati, molto attento agli emarginati come i compagni di scuola bullizzati o i clochard sotto casa. Acutis sprigionava una grande spiritualità legata alla frequentazione dell’Eucarestia e l’Adorazione al Santissimo Sacramento".

Quali riscontri avete avuto? "Le nostre canzoni sono tutte su Spotify e Youtube. Gli ascolti sono stati molto buoni, decine di migliaia, ma la cosa più affascinante e sorprendente è il fatto che queste canzoni hanno fatto il giro del mondo. Inoltre, sulle varie pagine social dedicate ad Acutis e Frassati, le nostre canzoni sono state riprese per le storie sui social. Infine, il Comune di San Pietro Val Lemina di Torino, per omaggiare Frassati, ha organizzato una mostra e una serata di testimonianze, durante la quale la cantante Martina Richard ha interpretato la nostra canzone".

Cesare Corbelli