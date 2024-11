Caos ai poli di Rivalta e Zanelli: "Sosta selvaggia ostacola i bus"

Auto parcheggiate in mezzo alle corsie dei bus intralciando le manovre dei mezzi pubblici.

È quanto denuncia un’autista di Seta riguardo alle due aree all’uscita da scuola dello Zanelli e del polo di Rivalta, che da sempre sono oggetto di caos. Ma stavolta la colpa non è dei ragazzi, ma bensì degli adulti. Spesso tanti genitori sostano in maniera selvaggia – stando a quanto ci segnala e ci mostra il conducente (che ci tiene a restare anonimo) anche attraverso una serie di fotografie inviate al Carlino – ostacolando l’ingresso degli autobus. "Situazioni che sono ormai al di là di ogni limite di tolleranza", chiosa. Spesso le auto sono parcheggiate anche in curva, in corrispondenza della svolta per entrare nel parcheggio dei poli scolastici. Tutto per il ‘vizio’ di alcuni genitori di voler aspettare i propri figli alla discesa della corriera, in un’eccessiva... pole position.

L’invito dell’autista alle famiglie è quello di non accalcarsi onde evitare un imbottigliamento che risulta anche pericoloso e che interrompe di fatto la regolare circolazione del servizio di trasporto pubblico locale.