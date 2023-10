Caos al parcheggio della scuola Rodari, i genitori invocano un vigile urbano

Alla scuola elementare Rodari, Cavriago, molti genitori invocano la presenza fissa di un vigile urbano che diriga il traffico. La strada che conduce al parcheggio dietro l’edificio, è molto stretta e nelle ore di punta il caos è notevole. Non solo: vetture parcheggiate "per pochi minuti" in doppia e tripla fila ostacolano il passaggio del pullman scolastico, e c’è anche chi parcheggia sul marciapiede pedonale dei motocicli. La situazione, con l’arrivo della brutta stagione, è destinata a peggiorare.

f.c.