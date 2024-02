Caos condominio, boom di chiamate. E ora il caso finisce in Parlamento

Raffica di chiamate alla Cisl dopo l’assemblea pubblica di lunedì per discutere del caso dell’amministratrice condominiale Graziella Castiglioni: sulla vicenda l’onorevole del Pd Andrea Rossi ha intanto presentato un’interrogazione al ministro della giustizia. "Un danno – sottolinea il deputato reggiano – a carico di decine di condomini, centinaia di famiglie e per centinaia di migliaia di euro non poteva non essere sottoposto all’attenzione del Governo da parte di un rappresentante di un territorio come quello distretto ceramico". Nell’interrogazione Rossi ha evidenziato la difficile situazione "in cui si trovano le famiglie in termini di fattura ‘già saldate ma da risaldare’ e di rischi connessi all’interruzione della fornitura delle utenze nonché della scorrettezza professione dell’amministratrice e del danno immateriale provocato. L’amministratrice pare risultare nulla possidente: per questo ho chiesto al ministero della giustizia se nel nostro ordinamento esistono strumenti di tutela per casi come questi". Rossi assicura il suo impegno per stimolare il Governo "a risarcire dei danni subiti in attesa che le azioni civili esperite nei confronti dell’amministratrice portino i loro frutti". Molte persone, dopo l’incontro a Scandiano, hanno contattato Cisl e Adiconsum per chiedere appuntamenti e informazioni sul servizio gratuito legale offerto. "C’è molta soddisfazione in Cisl e Adiconsum – dice Rosamaria Papaleo, segretaria generale Cisl Emilia Centrale – per la fase in cui sono entrati i cittadini: stanno studiando, acquisendo i documenti cui avevano diritto e stanno entrando nella fase più operativa per la difesa dei loro diritti. In questo senso ‘lo spiegone’ distribuito ai 300 dell’altra sera è stato molto utile, al pari delle risposte e fornite dal pool dei nostri avvocati. Cisl e Adiconsum sono orgogliose del modo con cui è stato accolto il servizio pubblico che abbiamo offerto gratuitamente". La prima consulenza è gratuita così come anche la partecipazione degli avvocati alle assemblee di condominio. "Lo chiamiamo servizio pubblico – evidenzia Papaleo – proprio perché permette alle persone di avere un primo scudo difensivo senza sborsare un centesimo. E parlando di persone e famiglie che hanno avuto pesanti situazioni economiche da fronteggiare, poter dare loro questo sollievo per noi è la realizzazione del nostro obiettivo di sindacato che protegge le comunità".

m. b.