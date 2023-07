Caos in Fondazione Veneri "Una nuova società srl al posto dello storico ente" È guerra con le famiglie

di Tommaso Vezzani

Una società a responsabilità limitata al posto della Fondazione Veneri. A proporlo è stato nel consiglio di amministrazione il presidente dell’Ente Matteo Campanini, mandando su tutte le furie le famiglie beneficiarie che temono di non riuscire nemmeno stavolta ad opporsi.

L’organizzazione, nata per il lascito della contessa Amelia Veneri, ha "il compito principale – come si legge nello statuto – di favorire lo sviluppo della scuola dell’infanzia Veneri, gestita grazie al patrimonio lasciato in eredità". Essa deve accogliere "i bambini dell’età dai tre ai sei anni, appartenenti alle famiglie della Parrocchia di Fogliano, per curarne l’educazione intellettuale, morale e religiosa secondo i principi della religione cristiana-cattolica".

Il prossimo Cda (inizialmente previsto per tre giorni fa ma non ancora convocato) sarà la resa dei conti per la Fondazione: da anni le famiglie si sentono trascurate, poiché per statuto il Cda è composto da 5 membri e l’unico scelto da loro è in costante minoranza, dato che due vengono nominati dal Comune (tra cui il presidente) e altrettanti dalla Diocesi (uno è per diritto il parroco di Fogliano).

Campanini si è avvalso della consulenza di Orlando Stasi per sostenere l’ipotesi di "costituire una società di capitale eventualmente con le caratteristiche di quelle benefit", con un capitale versato di 10mila euro e di proprietà totale della Fondazione. La srl dovrebbe dedicarsi "alla sola gestione delle attività commerciali (quindi le attività educative-scuola e quelle di gestione degli immobili di natura strumentale, comprendendo anche eventuali investimenti futuri). Ciò permetterebbe una più coerente e puntuale gestione delle attività, con possibili effetti positivi sotto il profilo gestionale ed economico".

Le famiglie beneficiarie, già infastidite per la vendita ingiustificata di terreni patrimoniali e per la mancanza nella ‘Scuola Veneri’ del percorso educativo cristiano-cattolico previsto, in risposta hanno presentato un esposto alla Regione, al prefetto Maria Rita Cocciufa e al procuratore capo di Reggio Calogero Gaetano Paci: "Il presidente non ha consegnato ai consiglieri alcuna documentazione tecnico-informativa specifica, neppure una bozza dell’atto costitutivo o dello statuto della nuova srl. Il consulente fiscale Stasi non ha rilasciato un suo parere scritto e non garantisce né quantifica potenziali benefici".

Non sarebbero stati chiariti neanche "il costo dell’operazione, le competenze, le finalità, l’operatività, il campo d’azione, gli organi di governo, la regolamentazione dei suoi rapporti con la Fondazione". Secondo il documento, il Cda non potrebbe più sorvegliare la scuola, mentre "Da tempo il presidente sta cercando gli strumenti per allargare la platea dei beneficiari". La denuncia è esplicita: "Non potendo modificare lo scopo della Fondazione, si sta tentando di aggirare i rigidi limiti imposti alla gestione del patrimonio dallo statuto, trasferendo tutto il possibile ad una società con minori vincoli operativi, che probabilmente avrà finalità e beneficiari differenti rispetto alle indicazioni della Fondatrice Amelia Veneri. La costituzione della srl rappresenta un tentativo di modifica occulta dello scopo della Fondazione, attraverso una sostanziale trasformazione della sua struttura patrimoniale finanziaria". L’esposto infine chiude: "Una Fondazione è per definizione senza scopo di lucro, ma quando la maggior parte del suo capitale è conferito in una società commerciale, conserva ancora questa sua caratteristica?". Tra beneficiari e amministratori, insomma, è guerra aperta.