Caos in piazza: "Non c’entra la base etnica"

Vent’anni è l’età media su cui si concentrano i due nuovi progetti comunali ed è la stessa dei ragazzi che, sabato sera scorso, si sono resi protagonisti di un triste spettacolo in piazza Fontanesi.

Un gruppo molto numeroso, secondo quanto riferito circa quaranta giovani di origine straniera, ha iniziato a scoppiare petardi e spaccare bottiglie di birra piene a terra. Nel frattempo i clienti e i passanti si sono rifugiati dentro i locali della piazza. Un episodio "non giustificabile sotto nessun aspetto – è il commento dell’assessore Marchi – come tutti gli atti di maleducazione, vandalismo e criminalità" e che "richiede la giusta severità, come credo ci sarà dalle autorità competenti" ha aggiunto il sindaco Vecchi.

"Non è però sovrapponibile a un base etnica – ha detto Marchi –. Il senso di appartenenza a una comunità è certamente un fattore di coesione, ma resta una variabile indipendente rispetto alla nazionalità e alla storia di una persona".

"Il tema è – chiede allora l’assessore – quanto la nostra comunità, in una città modificata e che ha al suo interno culture differenti, riesce a essere interculturale?".

Qui entra in gioco anche tutto quello che è il sistema d’accoglienza migranti, soprattutto nei suoi limiti, che sono stati ben messi in chiaro dalle ultime ondate di arrivi. "Il Comune ha investito 5 milioni di euro per l’accoglienza di minori non accompagnati – premette Marchi –. Il nostro sforzo c’è ed è convinto, ma possiamo materialmente farci carico dell’accoglienza solo fino a un certo punto".

"Dall’inizio dell’anno abbiamo gestito oltre 300 minori non accompagnati, ora ne abbiamo in carico più di 200 – ha detto Vecchi –. Fino a quando lo Stato, a monte, non s’impegna per dotare i Comuni delle risorse necessarie, i problemi e quindi certi episodi ancorché marginali si scaricano tutti qui, a valle. Se dopo il vitto e l’alloggio a questi ragazzi non viene offerto un percorso di formazione o di inserimento nel mondo del lavoro, è perché il governo non si prende le sue responsabilità".

g.ben.