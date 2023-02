Caos parcheggi al Cerreto, arriva la navetta

Bus navetta dal Passo del Cerreto (statale 63) al centro di Cerreto Laghi (impianti), il servizio, istituito dalla Direzione Turismo Appennino per evitare il ripetersi di scene come quelle di domenica scorsa con il blocco del traffico sulla strada provinciale di collegamento con la stazione sciistica, sarà attivo dal prossimo weekend dalle 9 alle 16. Una decisione presa dopo le tante lamentele di utenti che nello scorso weekend non sono riusciti raggiungere la località a causa di un parcheggio selvaggio che impediva il transito a qualsiasi automezzo, anche sanitario.

La grande affluenza nei primi giorni di riapertura della stazione sciistica di Cerreto ha riproposto il sempre eterno problema della sosta selvaggia. Problema che non è causato dal turismo e dal flusso di avventori che portano ossigeno alle attività montanare, ma è riconducibile alla maleducazione di chi ha parcheggiato ai lati dei due sensi di marcia, incuranti che con il loro gesto avrebbero strozzato la carreggiata resa a senso unico. Questo secondo anche alcune opinioni di coloro che sono rimasti bloccati nel traffico senza avere la possibilità di raggiungere la stazione sciistica se non a piedi per alcuni chilometri.

Il sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti (nella foto sopra), ha annotato sulla pagina Facebook: "Purtroppo, non c’è più rispetto per nulla. Tutti a parcheggiare in doppia fila lungo la provinciale, macchine abbandonate in ogni dove, mezzi con gomme non invernali. Purtroppo in giornate così ci vorrebbero 100mila agenti, ma anche questi sono sempre meno. Fortunatamente non è successo nulla, ma dobbiamo riattivare quello che non funziona più partendo dal rispetto, magari con persone incaricate a far parcheggiare in maniera corretta". Dalla Polizia locale dell’Unione nessun commento su quanto dichiarato dallo stesso sindaco Ferretti.

Numeri alla mano, però, pare alquanto evidente la carenza di organico. A livello di Unioni, da norma, sarebbe previsto un agente ogni 1000 abitanti, si parla quindi di 27 agenti nell’Unione montana. Attualmente, però, sono in servizio solo 14 agenti e i recenti arrivi, ultimo agente assunto proprio al Ventasso, non hanno colmato pensionamenti e mobilità. La carenza di personale, a differenza di altre località analoghe, pare si registri in modo rilevante solo sull’Appennino reggiano e gli amministratori dell’Unione dei sette comuni montani, ne sono a conoscenza, sanno soprattutto quanto sia utile la presenza di agenti.

Il presidente dell’Unione nonché sindaco di Toano, Vincenzo Volpi ha detto al riguardo: "Fuori da ogni polemica, dobbiamo essere contenti quando la gente viene a ravvivare la montagna. È chiaro che qualche problema lo creano. Non parliamo solo di disagi, guardiamo ai vantaggi di una giornata di sole che porta tanta gente sulla neve della nostra montagna".

Settimo Baisi