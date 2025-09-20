Caos e rabbia per sosta in ospedale a Reggio Emilia: “Prezzi alle stelle”

Reggio Emilia, 21 settembre 2025 – A ottobre scatterà il nuovo piano che rivoluzionerà la sosta nell’area dell’ospedale reggiano. E non sarà un passaggio indolore… Saranno infatti pochissimi i posti che rimarranno gratuiti, mentre sono state individuate nuove zone a pagamento e stilate tariffe salate che, negli ultimi mesi, hanno scatenato le proteste di utenti e personale.

I lavori di adeguamento con le strisce blu sono iniziati in questi giorni e nelle bacheche del personale sono comparsi dei volantini con tariffe ed abbonamenti che vanno dai 15 ai 150 euro annuali, a seconda delle zone scelte. Il clima è rovente e la protesta si annuncia serrata: domani mattina si terrà una manifestazione davanti al Santa Maria Nuova indetta dalla Cgil, mentre la Fials (Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Sanità) ha in programma uno sciopero di 24 ore per la giornata del 27 ottobre.

“I lavoratori – spiega Giuseppina Parente, segretaria provinciale Fials – saranno fortemente penalizzati, hanno turni che spesso non collimano con gli orari del trasporto pubblico e il 48% di loro arriva da lontano e non possono certamente muoversi in bicicletta. Le nuove tariffe poi sono assurde, costano di più di quelle del centro. Parcheggiare per andare a lavorare non può costare più di fare una vasca in via Emilia. Avevamo proposto che il pagamento del parcheggio venisse inserito nel welfare aziendale almeno, ma non è passata nemmeno questa proposta”.

L’attenzione poi si sposta su un ragionamento più ampio: “Assistiamo da tempo ad una grave carenza di personale sanitario a tutti i livelli: medici, infermieri, oss. E qui, invece di dare incentivi per chi sceglie questo tipo di professioni, vediamo la comparsa di nuovi balzelli che influiranno sulla qualità e il tenore di vita di chi ogni giorno lavora in corsia o in sala operatoria. Questa è una pura operazione per fare cassa, né più né meno. E a vantaggio di chi? E’ giusto dirlo. Si arricchiranno l’Ausl che da bilancio non investirà questi soldi per finanziare il sistema sanitario, la Til e il Comune di Reggio Emilia”.

Arriva quindi la stoccata al primo cittadino reggiano, che ha appena sospeso la carriera in ambito sanitario per impegnarsi in politica. “Dal sindaco Marco Massari, che fino ad un anno fa indossava il camice da primario, sinceramente, ci aspettavano un’attenzione diversa su una tematica come questa, è stata una grande delusione. In poco tempo abbiamo raccolto 3 mila firme contro questo piano, poi abbiamo portato la questione al tavolo prefettizio che si è tenuto il 2 settembre, senza che decidessero di fare retromarcia”.

In chiusura Parente tocca un altro tema caldo, quello della sicurezza: “Aggiungiamoci poi il fatto che, spesso, alla fine del turno - magari notturno - troviamo le auto devastate con i vetri rotti. Inoltre ad ogni ora ci sono dei soggetti che molestano le persone con richieste illegali di denaro tramite con atteggiamenti intimidatori: se uno non gli dà i soldi minacciano di rovinargli il mezzo. Nessuno fa niente nemmeno per questo, non c’è nessun presidio delle forze dell’ordine per allontanarli. Nel nuovo piano parcheggi a pagamento poi non è stato fatto nessun investimento in sicurezza: non ci sono né impianto di videosorveglianza, né una guardia. Sono tutti arrabbiati, dalla dirigenza sanitaria agli operatori della Cir, il clima è diventato davvero avvelenato. Noi non molleremo su questa battaglia, sono avvertiti”.