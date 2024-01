Caos Seta, invertire la rotta: "Serve alleanza coi privati"

"Reggio, come molte città italiane, soffre una situazione strutturale di bassa natalità, fallimento delle politiche migratorie nazionali (per esempio rispetto alla Germania che storicamente è in grado di reclutare lavoratori di qualità all’estero) e più recentemente di emigrazione dei giovani nati e cresciuti quo".

Parole di Lanfranco de Franco, assessore comunale alla casa di Reggio e tra i più quotati per la candidatura a prossimo sindaco del comune capoluogo, in quota Pd-Schlein.

L’assessore aggiunge come "più in generale il problema della riduzione della forza lavoro tocca le aziende pubbliche tanto quanto quelle private. E la risposta non è solo di tipo salariale".

Si affronta dunque il problema di corse soppresse degli autobus da parte dell’azienda Seta, turni prolungati, autisti in fuga da un mestiere che non sembra appassionare come in passato, quando il conducente di autobus era un posto di lavoro molto più ambito rispetto ad ora.

"Da tempo – aggiunge l’assessore de Franco – assistiamo a un aumento dei disservizi del trasporto pubblico locale causati alla mancanza di autisti. È necessario occuparsi seriamente del problema. Una città come Reggio, che ha l’ambizione di essere competitiva con le migliori realtà europee, non può permettersi di rinunciare a un trasporto pubblico locale di alto livello. In poche parole un servizio efficiente, senza corse che saltano, con mezzi puntuali, sicuri, puliti e adeguati ai passeggeri, e con fermate ben collocate e in ordine. Oltre alle conseguenze dei tagli praticati dai governi di destra, i cui esponenti locali si ricordano del trasporto pubblico solo sotto elezioni, negli ultimi anni Reggio Emilia ha sofferto di una penalizzazione rispetto ad altre province a livello regionale. E nei prossimi passaggi di revisione complessiva della governance sarà importante recuperare autonomia e rilevanza del territorio reggiano".

Secondo l’assessore al "sistema Reggio" non basta più "offrire un lavoro" per attrarre forza lavoro e coprire i bisogni.

"Rischiamo di perdere competitività in maniera strutturale sul medio-lungo periodo in assenza di un’inversione di rotta, come più volte evidenziato pure dal sistema produttivo locale".

Poi, conclude: " È fondamentale mettere in campo un piano articolato per l’attrattività verso famiglie e persone in età lavorativa, con pacchetti di servizi correlati all’occupazione, a cominciare da casa e servizi educativi, che rendano la città preferibile per sviluppare progetti di vita e un insediamento in pianta stabile nella nostra società. Il Comune dovrà guidare questo ragionamento anche con il sistema delle aziende partecipate, ma servirà un’alleanza forte delle imprese private per superare un problema che, in assenza di risposte, porterà ricadute pesanti sulla tenuta della qualità dei nostri servizi pubblici e del sistema economico".