Caos sosta in ospedale. Slogan contro il sindaco. E spunta pure una bara

Monta la protesta degli operatori sanitari reggiani contro la sosta a pagamento in ospedale. Ieri i manifestanti in corteo sono giunti davanti al Municipio, guidati dal sindacato di settore Fials, nell’ambito dello sciopero provinciale. Non mollano i professionisti, tra i quali una settantina ha inscenato un corteo funebre per commemorare il ‘buonsenso perduto’ a fine luglio, quando si è dato seguito al piano di riorganizzazione dei parcheggi nell’area del Santa Maria. L’agenzia di pompe funebri Taffo ha infatti collaborato all’organizzazione del corteo, schierandosi con i suoi manifesti dalla parte dei dipendenti. Dotati di fischietti e al grido di "vergogna", i dipendenti si sono a più riprese rivolti al sindaco affinché scendesse a incontrarli, senza ottenere risposta. "Prosegue il percorso di mediazione con l’azienda e con il Comune, ma noi non ci fidiamo. - dichiara Giuseppina Parente, segretaria Reggio Fials - Questa sospensione non vuol dire affatto un recesso da una decisione presa, ovvero farci pagare i parcheggi. Azienda e Comune dal 17 ottobre non ci hanno più convocato, ma noi non ci accontentiamo di una revisione del piano sosta, anche con tariffe al ribasso. Noi vogliamo il pass gratuito. E che finalmente quel progetto del multipiano (per cui ora l’azienda si è impegnata ad avviare uno studio di fattibilità), il cui avvio era previsto sulla carta nel 2013 e mai compiuto, venga posto in opera". Per la Fials "Il Comune ha solo preso tempo, bocciando tre mozioni promosse da Coalizione civica e FdI, e sono volati epiteti offensivi da parte di un consigliere".

Tra le più agguerrite, le operatrici sanitarie: "Non tireremo fuori un centesimo per la sosta, che si sappia – gridano, e tra queste alcune professioniste a cui è richiesta la reperibilità in sala operatoria – E’ già successo che, uscendo all’alba dopo un turno notturno, ci ritrovassimo la multa. Il che apre un contenzioso e una consulenza legale. Pratiche assurde e insostenibili". Sara Calzolari e Carmela Prencipe evidenziano un problema di sicurezza e rivendicano il pass gratuito, accennando all’utilità di parcheggi scambiatori. Presenti anche Cristian Paglialonga e Lorenzo Melioli di Fratelli d’Italia, secondo i quali "la richiesta di parcheggio gratuito per i dipendenti e per chi si reca in ospedale per visite mediche è stato uno dei primi provvedimenti che il nostro gruppo consigliare ha portato in aula, e respinto il 24 settembre 2024". "Far pagare il parcheggio per finanziare un contratto o un riequilibrio finanziario con Tea è vergognoso – insiste Paglialonga –. Vengono sprecati dal Comune decine e decine di migliaia di euro, mentre si potrebbero utilizzare quei fondi per coprire buchi del contratto e garantire i lavoratori sanitari". Melioli: "Ci pare un controsenso che persone che lavorano nella più importante delle istituzioni poste al servizio dei cittadini debbano partire da casa con l’ansia di non trovare parcheggio". Aggiunge Parente: "I dipendenti hanno orari incompatibili con quelli dei mezzi pubblici, perché il 48% viene da fuori provincia e l’80% sono donne, per le quali usare le navette in certi orari, specie in inverno, diventa pericoloso, come dimostrano aggressioni e infrazioni alle auto, che alcuni hanno subìto". La protesta, dunque, non si arresta, ma è più forte che mai.