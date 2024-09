Caos trasporti, ancora disagi: "Bus pieni e non si fermano"

Autobus strapieni sui quali diventa impossibile salire e altri che non si fermano. Non si placano le lamentele degli utenti – tra genitori e studenti – riguardo al caos del trasporto pubblico locale dopo la prima settimana dall’inizio delle scuole.

"Sono madre di una ragazza di 15 anni che frequenta l’istituto Zanelli – premette Sabrina Ronzoni, una lettrice che scrive una mail alla nostra redazione – Abitiamo a San Bartolomeo. Mercoledì scorso per la terza volta l’autobus ‘59’ delle ore 7,14 non è passato e il minibus 14 delle 7,19 era pieno e non si è nemmeno fermato, lasciando a piedi vari studenti dello Zanelli/Motti. Mia figlia ha dovuto prendere l’autobus dopo delle 8:40! Vorrei far presente che l’autobus 14 è un minibus , ed è sempre pieno, forse basterebbe sostituirlo con un autobus di linea (quindi solo più grande). Mia figlia ha l’abbonamento, sono 250 euro regalati...". Una delle tante missive arrivate nel corso di questi giorni e che dipinge un quadro disservizi e polemiche che rimbalzano da Modena a Reggio riguardo a Seta, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale.

La quale ha spiegato nel corso di questa settimana come gli orari provvisori degli istituti scolastici unite al fatto che tanti plessi hanno ancora cattedre vuote con docenti in via di assegnazione (e quindi si sono verificate uscite anticipate o ingressi posticipati), abbiano scombussolato la pianificazione oraria studiata con le scuole stesse della città e l’agenzia della Mobilità.

Seta chiede pazienza nell’assestare gli orari, ma fa sapere che da lunedì i plessi Levi-Scaruffi-Tricolore, Zanelli-Motti e Galvani-Iodi adotteranno l’orario definitivo entrando così a regime. A questo punto, la fase ‘provvisoria e sperimentale’ dell’orario del trasporto pubblico potrà essere ridefinito e sistemato a seconda delle esigenze per migliorare il servizio.

Una settimana complicata per Seta che è alle prese con polemiche e attacchi – soprattutto su sponda modenese – riguardo ai disagi di questi giorni, col presidente Alberto Cirelli che si è detto disponibile a rassegnare le dimissioni. Nei prossimi giorni sono previsti incontri tra i vertici di Seta e gli enti pubblici per risolvere le questioni e apportare i correttivi al trasporto locale.