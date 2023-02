Caos treni e Cispadana: "Salvini ci aiuti"

Quasi quaranta minuti di attesa, lunga ed estenuante, fra le 13,10 e le 13,50 di ieri, per l’abbattimento di una sbarra del passaggio a livello a Ponte Alto, sull’ex Statale 62 fra Brescello e Lentigione. Come prevede la prassi in questi casi, il treno si è fermato nei pressi dell’incrocio con la strada, con il traffico stradale bloccato in entrambe le direzioni, con l’arrivo di polizia locale e dei tecnici Fer incaricati di ripristinare le previste condizioni di sicurezza.

Si sono formati incolonnamenti chilometrici con molti conducenti che hanno scelto strade alternative, intasando arterie viarie inadatte a intenso traffico. E proprio ieri il sindaco Elena Benassi ha inviato una lettera alla Regione Emilia-Romagna e al ministro Matteo Salvini per sollecitare la realizzazione del completamento della strada Cispadana. "Da anni – si lamenta il primo cittadino brescellese – sentiamo solo promesse: era il 5 luglio 2006 quando l’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha approvato la proposta di realizzare un’autostrada regionale a pedaggio che collegasse i caselli di Reggiolo-Rolo e di Ferrara.

Un progetto che comprendeva opere viarie tra Brescello, Guastalla, Luzzara e Reggiolo. Oggi intendo sottolineare che il tempo delle promesse è scaduto, perché l’insieme dei problemi incide pesantemente sulla qualità della vita delle comunità in termini di sicurezza e salute pubblica".

Poi segnala i problemi provocati dal servizio ferroviario: "La stessa funzionalità della rete ferroviaria – dice la Benassi – è pesantemente condizionata da una sua inadeguatezza strutturale che si ripercuote sulla vita quotidiana della comunità locale.

Vediamo spesso il traffico in tilt perché le sbarre di un passaggio a livello non si aprono o non si abbassano".

Episodi che, sempre secondo il sindaco di Brescello, stanno creando esasperazione nella popolazione, portando ad una conclusione: "La Bassa Reggiana è uscita dall’attenzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Emilia-Romagna".

E conclude: "Proprio per questo nei nostri territori si stanno mobilitando cittadini e si stanno costituendo comitati composti da persone laboriose e creative, attente alla politica e al governo di un territorio che amano e nel quale vogliono continuare a vivere, a lavorare, a studiare. Il Comune di Brescello non può che stare al loro fianco".

Antonio Lecci