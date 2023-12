Caos treni, scoppia la protesta:: "Ritardi e disagi, confusione totale"

"Ci parlano tanto di investimenti, di grandi interventi, di enormi sviluppi delle infrastrutture, sempre usando soldi nostri. Ma alla fine disagi e problemi nel trasporto pubblico locale restano inalterati. Anzi, peggiorano…" Non è pacata la protesta dei pendolari delle linee ferroviarie della Bassa reggiana, anche ieri mattina alle prese con nuovi disagi, fra ritardi e corse soppresse. L’ennesimo problema stavolta si è verificato sulla linea Reggio-Guastalla, con un treno di prima mattina bloccato a Reggio Santa Croce, studenti fatti salire su un treno poi soppresso per trasferirli sulla corsa successiva, una soppressione nel tratto Guastalla-Novellara con cancellazione della corsa successiva. "Confusione totale: i viaggiatori sono stati fatti salire sul treno soppresso per Guastalla, con nuova direzione Reggio, e successivamente fatti scendere per salire sul treno successivo", dice un utente. E non era andata meglio il giorno prima sulla Parma-Guastalla-Suzzara, con ritardi e soppressioni, con la protesta di centinaia di pendolari fra studenti e lavoratori. Con la disattivazione dell’app Chiamatreno, poi, è difficile controllare eventuali aggiornamenti. Un bus è stato attivato tra Gualtieri e Parma. Peccato però che nessuno sapeva del servizio e il mezzo ha viaggiato praticamente vuoto. Poi, problemi tecnici a passaggi a livello e all’impiantistica.

a. le.