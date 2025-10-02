Caos via Fratelli Rosselli: "Noi residenti assediati"

Non si placano le polemiche legate alla viabilità nella zona del Polo Scolastico situato in via Fratelli Rosselli che ospita gli istituti scolastici Zanelli e Motti e, che quando sarà ultimato, arriverà ad ospitare oltre mille studenti. Con la ripresa delle lezioni dopo l’estate la situazione, denunciano i residenti nella zona, è diventata insostenibile.

A intervenire questa volta è Marco Eboli, volto storico della destra reggiana, che abita in una via limitrofa. Il suo appello giunge dopo che, lo scorso 20 settembre, il gruppo consiliare reggiano di Fratelli d’Italia aveva depositato un’interpellanza urgente al sindaco Massari e alla giunta comunale sullo stesso argomento.

Eboli, nel suo scritto indirizzato alle testate giornalistiche locali, racconta: "Sono residente in via Piero Nizzi, una laterale di via Fratelli Rosselli, dove Provincia e Comune di Reggio Emilia hanno deciso di insediare il nuovo Polo scolastico, aggiungendo caos a quello già esistente per la presenza di altri plessi scolastici. Hanno edificato in curva, in una via stretta che da via Inghilterra immette in via Fratelli Rosselli e in prossimità di una rotonda".

L’ex leader di An si chiede quindi "di chi sia la proprietà di quel terreno – e aggiunge –, questo qualcuno deve aver soddisfatto qualche interesse economico che si voleva tutelare e sarebbe giusto che la cittadinanza conoscesse. Il nuovo Polo scolastico sorge, tra le altre cose, in prossimità di un bosco che però è zona edificabile, e che presto potrebbe rendere ancora più caotica la situazione".

Oltre alla questione viabilità, Eboli affronta anche il tema parcheggi: "È totalmente sprovvisto di posti auto per le famiglie che, considerato il calvario che gli studenti devono sopportare per arrivare, spesso in ritardo, a scuola con un disastroso servizio di trasporto pubblico, scelgono di accompagnare i figli. Pare che siano previsti, entro la fine dell’anno, ma a oggi non si vedono lavori in corso. Ci sono solo 40 stalli per chi accompagna e va a prendere i ragazzi. Tutto ciò ha provocato, negli orari di entrata e di uscita dalle scuole, la totale occupazione delle vie residenziali, tra le quali quella ove risiedo, sottraendo posti auto ai residenti. I marciapiedi e le piste ciclabili poi diventano parcheggi abusivi – e chiosa –. Qui, poi, non si vedono mai pattuglie della polizia municipale, almeno per regolare il traffico. Infine, va detto, che siamo già preoccupati per ciò che ci tocca subire anche dal punto di vista dell’inquinamento".

Passa quindi a individuare i soggetti che dovrebbero intervenire: "Sono Provincia e Comune di Reggio Emilia che devono risolvere tutte queste difficoltà. Attendiamo fatti, non parole".