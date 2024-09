Capannoni. Caritas, ok dal Consiglio Il Consiglio Comunale di Reggio ha approvato il permesso di costruire per la ristrutturazione di due capannoni in via dell’Aeronautica, destinati a magazzino per la Caritas. L'intervento prevede miglioramenti logistici e igienico-sanitari, senza consumo di suolo e con attenzione all'ambiente.