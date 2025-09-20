Capelli, niente sanzione. Il Tar bacchetta il Comune

L’autocarrozzeria Capelli scampa di nuovo (per ora) la sanzione e il Comune si vede tirare le orecchie dai giudici per il ‘pasticcio’ commesso nel ricalcolarne l’importo. È quanto emerge dalla sentenza emessa il 17 settembre scorso dalla prima sezione del Tar di Parma, a proposito della complicata vicenda dell’abuso edilizio commesso dall’azienda di famiglia dell’attuale presidente delle Farmacie comunali riunite (ed ex capogruppo del Pd in Comune) Andrea Capelli, che ne è socio al 25%.

Tutto è iniziato nel 2021 dopo la contestazione di piazza Prampolini su una casetta di legno (di proprietà dell’immobiliare Amarossi) concessa nel 2007 alla carrozzeria e adibita a ’reception’ della ditta. Il manufatto, che dopo due richieste di sanatoria respinte doveva essere demolito, è invece ancora in piedi, perché non risulta più violare la normativa a causa della sua altezza, sanata dai nuovi strumenti urbanistici adottati dal Comune a maggio 2022. Per l’abuso commesso, l’amministrazione aveva però comminato una sanzione di 20.000 euro che la Capelli nella primavera dell’anno scorso ha impugnato.

Con verdetto emesso l’8 gennaio, sempre il Tar ducale, ha ritenuto valide le motivazioni della Capelli e ha imposto al Comune di ricalcolare l’importo della multa, definendo quello a suo tempo emanato "un atto sicuramente manchevole sul piano della motivazione, con il quale viene determinata nella misura massima la sanzione amministrativa pecuniaria, mediante un richiamo generico e privo di qualsiasi specificazione all’abusività delle opere".

Ottemperando alla sentenza, il dirigente del servizio sportello Attività produttive ed edilizia del Comune ha rideterminato la sanzione, confermando però l’importo precedente di 20.000 euro. Questo ha provocato un nuovo ricorso dell’autocarrozzeria, accolto mercoledì dai giudici, che hanno dichiarato nullo l’atto di ricalcolo del Comune "per elusione del giudicato". Ossia "l’amministrazione, pur provvedendo formalmente a dare esecuzione alle statuizioni della sentenza" ha perseguito "l’obiettivo di aggirarle dal punto di vista sostanziale e in tal modo giunge surrettiziamente allo stesso esito già ritenuto illegittimo". L’amministrazione ha adesso 90 giorni per dare esecuzione (davvero) alla sentenza e procedere alla "riparametrazione della sanzione". E intanto dovrà pagare le spese di lite (1.500 euro più accessori di legge).