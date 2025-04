Capelli srl e l’abuso edilizio. Il Comune difende il Pug: "Condiviso da associazioni"

"Sul fabbricato di via Norvegia nessun vantaggio, la norma è stata concordata con le associazioni di categoria". Il Comune si difende dagli attacchi di Cristian Paglialonga (Fd’I) e Fabrizio Aguzzoli (Coalizione Civica) che – come riportato dal Carlino domenica – tramite un accesso agli atti, hanno scoperto come una casetta di legno della Capelli srl – l’autofficina di di cui è socio il presidente di Fcr Andrea Capelli ed ex capogruppo Pd – contestata dallo stesso municipio tre anni fa come abuso edilizio, è l’unica ad aver beneficiato della sanatoria introdotta dal nuovo piano urbanistico generale. "Le norme non sono mai state concepite per favorire qualcuno – risponde l’assessore all’urbanistica Carlo Pasini – Ma per sostenere in modo coerente una strategia di sviluppo competitivo e sostenibile, concordata con le associazioni di categoria, i sindacati e le imprese fin dall’assunzione del Pug già nel 2021. La loro efficacia non si misura certo attraverso le sanatorie, e in un confronto insensato con pratiche del tutto differenti tra loro, ma dal numero di interventi di ristrutturazione e nuove costruzioni che hanno incentivato. Nella risposta alla richiesta dei due consiglieri di minoranza, la dirigente del servizio ha messo in chiaro che si tratta di una norma condivisa per tempo con gli ordini professionali: un’informazione omessa in modo poco sorprendente dai due firmatari". Pasini poi spiega le ragioni della normativa: "Il Pug ha introdotto importanti innovazioni per favorire lo sviluppo economico e la rigenerazione delle aree produttive della città. In questo contesto è stata modificata l’altezza minima degli uffici all’interno dei comparti produttivi: da 3 metri a 2,70, in linea con quanto già previsto per le funzioni terziarie al di fuori di questi comparti". Infine sul caso della Capelli srl "occorre precisare inoltre – conclude Pasini – che il Comune applicò una sanzione di 20mila euro, la massima prevista. Il Tar, in seguito al ricorso presentato dalla società, ha chiesto che la sanzione venisse rimodulata al ribasso. Ciononostante il Comune ha riconfermato l’importo della sanzione. Ciò dimostra trasparenza ed equidistanza dell’amministrazione in questa storia".