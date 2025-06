Capiluppi (Lenz), il miglior difensore della D: "La Serie C? Sarebbe bello, ma a 26 anni..."

Riccardo Capiluppi, bagnolese, 26 anni, è uno dei migliori difensori del calcio reggiano… ma sicuramente il migliore in tutta Italia per quanto riguarda la Serie D.

Lo ha premiato la Lega, a Roma, nel corso di una festa dove hanno trovato riconoscimenti anche i migliori atleti per ruolo, il miglior giovane, gol e parata più belli.

"E’ stata una bella sorpresa – dice Riccardo – anche se non lo ritengo un punto d’arrivo e ne sono molto orgoglioso. Certo, sono passati tanti anni da quando tiravo i primi calci nelle giovanili della Bagnolese. Poi sono passato alla Galileo, alle giovanili della Reggiana e a 17 anni mi sono ritrovato a Bagnolo. Tanti bei campionati e due anni fa il passaggio al Lentigione".

Con quali miglioramenti tecnici?

"Direi tanti, i tecnici che ho avuto mi hanno insegnato a difendere, a palleggiare, a impostare il gioco, a cercare di capirlo, devo tanto a tutti loro. Io credo che il mio ruolo naturale sia il laterale destro, ma posso fare anche il centrale. Mi piace andare in campo e per giocare accetterei qualsiasi ruolo".

Le hanno insegnato anche la grinta?

"No, quella no – scherza Riccardo – per quella ero a posto di mio".

Un gol a Lentigione, due a Bagnolo, ogni tanto ci prova?

"Non è quello il mio compito specifico, magari su qualche calcio d’angolo posso sfruttare l’altezza per colpire di testa".

La premiazione di Roma è una bella vetrina, adesso in D la conoscono da Merano a Ragusa, magari qualche squadra di Serie C le sta pensando…

"Io sono d’accordo con il Lentigione anche per la prossima stagione, una squadra in C farebbe piacere, ma certamente no se ci fosse il rischio di un salto nel buio. Avessi 20 anni, forse, correrei dietro alla categoria, a 26 devo fare altri ragionamenti. A Lentigione si lavora bene, quest’anno c’era un bellissimo gruppo, è ideale per fare calcio".

Claudio Lavaggi