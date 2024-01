Capiozzo, batterista che non va dimenticato

"Un batterista che se fosse nato a New York , oggi sarebbe su tutti i libri di testo". Parola di Andrea Mingardi che - insieme a tanti altri musicisti - nel trailer del documentario ’Il ritmo dentro’ ricorda lo straordinario talento musicale di Giulio Capiozzo. Nato a Boretto nel febbraio del ‘46, aveva debuttato a metà anni Sessanta con il complesso beat Bo Bo’s Band. Ma il suo nome rimane legato ai mitici Area, il gruppo che Capiozzo fondò nel 1972, insieme all’indimenticable Demetrio Stratos. Innovatori e precursori di un filone musicale che contemplava la fusione di vari generi, dal jazz-rock al rock più progressivo, con contaminazioni che sconfinavano nella musica etnica e nell’elettronica. Ma gli Area, sono stati molto di più. Per un’intera generazione, rimangono la band-manifesto più rappresentativa di un periodo storico ricco di fermenti e di cambiamenti epocali. Quegli anni Settanta che riportano alla memoria il Movimento, il Parco Lambro, “la fantasia al potere”, la Rivoluzione. Guizzi e accenti di una società che stava cambiando e che loro osservavano con senso critico, graffiando e provocando, attraverso la loro musica. Dischi dai titoli emblematici come ’Crac’, ’Maledetti’, ’Areazione’ e ’Chernobyl’ hanno fatto storia. "La nostra è una musica progressiva e viviamo di sperimentalismi", raccontava lo stesso Capiozzo a Gianni Minà in un programma tv degli anni Ottanta. Un lungo percorso artistico il suo, lastricato di collaborazioni con I più grandi artisti della scena jazz e rock. In Italia, collaborò con Mia Martini e Fabrizio De André. Un vero virtuoso della batteria il cui stile oggi viene studiato in molte università americane. Passione, tecnica, studio e soprattutto una grande creatività, hanno fatto di lui un artista di livello internazionale, forse un po’ dimenticato. Capiozzo è scomparso nel 2000 per un infarto a Cesenatico, dove si era trasferito da tempo. Ogni anno, il 23 agosto, il figlio Christian, anche lui batterista, ricorda papà nell’evento ’Ju Ju memorial’ nella cittadina romagnola. Sarebbe bello ricordarlo anche nella sua Boretto.