Capire l’origine dei conflitti. La Luc ospita due studiosi

L’urgenza delle guerre e gli scenari di crisi internazionale sollecitano continuamente la nostra attenzione, ma non è facile orientarsi. La Luc ha organizzato due lezioni di storia sugli scenari più caldi – Israele-Palestina e Russia-Ucraina – con due storici di provata esperienza.

Claudio Vercelli venerdì 21 febbraio alle 17.30 a Palazzo Dossetti parlerà della Storia e dell’evoluzione del conflitto arabo-ebraico/israelo-palestinese, ‘Il conflitto dai capelli bianchi’, le cui radici risalgono al costituirsi dei primi insediamenti di ebrei sionisti in quella che era la Palestina ottomana, alla fine dell’Ottocento.

Martedì 25 febbraio alle 17.30 Vanessa Voisin, in una lezione dal titolo ‘Ucraina e Russia tra Impero e Stati-Nazione: elementi di storia dell’area’, cercherà di spiegare le cause dell’invasione russa dell’Ucraina e si soffermerà su passaggi essenziali del Novecento prima e dopo il 1991; una vicenda complessa, che parte dal rapporto dell’Ucraina con Lenin e che passa dall’Holodomor, la carestia provocata da Stalin che nel ‘32-‘33 fece in Ucraina più di quattro milioni di vittime.

l.m.f.