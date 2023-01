Reggio Emilia, risse danni e un ferito da petardo nella notte di Capodanno 2023

Diversi gli interventi dei carabinieri nell'ultima notte del 2022 (foto archivio)

Reggio Emilia, 1 gennaio 2023 – Capodanno tutto fuorché tranquillo nel Reggiano, dove sono andate in scena (per l’ultima notte dell’anno), risse, liti domestiche e danni provocati da petardi.

‘Bomba’ artigianale

In particolare in piazza a Cerreto Laghi i carabinieri di Collagna hanno fermato un 20enne che in tasca aveva una 'bomba’ artigianale di tipo cipolla da oltre un etto. È scattato il sequestro e la denuncia per detenzione illecita dell'esplosivo.

Petardi tra la folla

Ancora nel paese dell'Appennino alcune persone hanno esploso petardi tra la folla che festeggiava in piazza e sono state danneggiate auto in sosta.

Risse tra giovani

E sempre a Cerreto poco dopo l'una i carabinieri hanno disperso una una dozzina di giovani coinvolti in una rissa: uno di loro (un 20enne carrarese) ha riportato una piccola ferita da taglio alla nuca causata da una bottigliata; soccorso e medicato dalla Croce Rossa sul posto ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Ferito da un petardo

A Reggio Emilia, invece, ha avuto bisogno del pronto soccorso un 44enne ferito al polpaccio dallo scoppio di un petardo ed ha avuto una decina di giorni di prognosi.

A Cadelbosco Sopra, infine, i carabinieri poco dopo le 5 sono intervenuti in una traversa di via Monsignor Saccani per l'incendio di un cassonetto probabilmente causato da fuochi d'artificio, spento dai vigili del fuoco.