CAPODANNO: UN BRINDISI AL JIGGER CON LE MISCELE ORIGINALI CREATE DAL LOCALE

Il Jigger stasera sarà aperto per festeggiare il Capodanno (contrariamente a quanto indicato nell’edizione di ieri, errore del tutto involontario e di cui ci scusiamo con i lettori e i diretti interessati): il noto locale di via San Carlo sarà aperto dalle 18 alle 2.

C’è ancora posto per chi vorrà passare per un aperitivo o dopo cena per il brindisi, mentre a tavola gli ospiti potranno gustare un menù degustazione abbinato ai vini e alle miscele alcoliche per cui il Jigger in passato è anche stato premiato (già ieri però i posti per cena erano tutti esauriti).

Piatti (ma sarebbe meglio dire ’bicchieri’) forti due superalcolici originali, ideati e prodotti proprio dai ragazzi del locale: il Jin Q (un gin la cui iniziale richiama il nome del locale) e un vermouth a base di uva e lambrusco, creato in collaborazione con Alessandro Medici.

t. v.