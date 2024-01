Capodanno vandalico. Disordini sotto all’Isolato, denunciato un minorenne. Ora è caccia ai ‘complici’

La prima risposta delle forze dell’ordine è arrivata subito. È stato individuato il presunto responsabile del danneggiamento alla fioriera del negozio ‘Casimiro’ sotto l’Isolato San Rocco nella notte di San Silvestro. Si tratta di un 17enne, nato e residente a Reggio, denunciato dalla questura per danneggiamento aggravato. L’identificazione lampo è stata resa possibile grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti in Galleria Cavour, le cui immagini sono state scandagliate dagli uomini delle Volanti.

Le indagini ora continuano per individuare e identificare gli altri giovani che hanno causato i disordini tra piazza della Vittoria e l’Isolato dove si è verificata un’escalation di violenza ed esplosioni di petardi e fuochi pirotecnici nonostante fosse in vigore un’ordinanza regionale che li vietasse. Dopo la mezzanotte è scoppiata poi una lite tra giovanissimi. L’arrivo delle Volanti ha causato il fuggi fuggi generale, con il minorenne che aveva rovesciato un grosso vaso natalizio del negozio ‘Casimiro’ al fine di ostacolare la marcia delle auto delle forze dell’ordine.

Disordini che all’indomani di Capodanno hanno scatenato un putiferio in città, tra le reazioni di cittadini e residenti, nonché dibattito politico. In primis con il duro sfogo di Marco Merola, titolare del negozio di articoli da regalo colpito dai danni: "Ormai mi vergogno di avere un’attività in centro", aveva detto ieri al nostro giornale. Così come tante altre segnalazioni erano state avanzate fin dal pomeriggio del 31 dicembre, che parlavano di scorribande sotto la galleria. Per alcuni è stato giudicato tardivo l’intervento delle forze dell’ordine, mentre per altri c’è stata una sottovalutazione alla vigilia dell’ultimo dell’anno, con la decisione di concentrare il presidio in piazza Prampolini dove si è tenuto lo spettacolo dedicato all’Orlando Furioso. Anche perché da giorni (e a dire il vero, pure ieri si è udito qualche scoppio in zona) diversi ragazzini si divertivano a far esplodere petardi.

Una situazione che ha portato il centro storico a vivere un Capodanno dai due volti. L’apprezzatissimo show in piazza Duomo che nonostante la pioggia ha fatto registrare il tutto esaurito con oltre tremila persone, dall’altra, a poche centinaia di metri, il degrado davanti al teatro Valli dove era in corso il concerto di Nicola Piovani. Forse troppo poco, essendo al chiuso e di ‘nicchia’ per questo spicchio di città dove da tempo si conosce il rischio che possa diventare terra di nessuno se lasciata abbandonata con l’imperversare di baby criminali o vandali. Certo, col senno di poi è tutto più facile, ma un evento per fare presidio pure in piazza della Vittoria, anche solo un brindisi, si sarebbe potuto organizzare.

