Capoluogo, pagella sufficiente In linea con le città vicine Già appaltati metà dei fondi

Reggio capoluogo è naturalmente il Comune che riceverà più fondi dal Pnrr: 168 milioni e 260mila euro. Cifra che rapportata al numero di cittadini, secondo la classifica regionale, consegna un ‘2’ come voto (quindi sufficiente) con 1.330 euro pro capite; in linea peraltro con Modena e Parma.

Andando ad analizzare i progetti più importanti – al momento il Comune fa sapere che del computo totale sono stati assegnati 92 milioni di euro, di cui 6,5 incassati – spicca anche in questo caso l’edilizia scolastica con 10 milioni di euro per la demolizione e ricostruzione della scuola Aosta (nella foto com’è adesso) in via Cecati. Altri 9 saranno investiti per migliorare la digitalizzazione del Santa Maria Nuova, mentre 8 andranno per l’acquisto di autobus ‘a emissioni zero’; stessa cifra anche per l’edilizia residenziale in via Paradisi.

Passando a interventi minori – ma pur sempre rilevanti – ben 4,3 milioni sono destinati alla realizzazione di una diga sul Crostolo per migliorare la sicurezza strutturale e idraulica del torrente, 3 milioni per una passerella ciclopedonale che collegherà piazzetta Secchi alle ex Reggiane, che va di pari passo con i 2,8 milioni per il ‘cavalcaferrovia ciclopedonale’ che unirà il campus San Lazzaro con il nuovo parco dello sport al Campovolo. Infine dal punto di vista sportivo, spiccano i 2,5 milioni di euro per la cittadella dello sport a Masone e un altro per la riqualificazione del Mirabello. Tra le opere c’è anche una ‘superciclabile’ di 860mila euro da realizzare nell’area sud della città.

