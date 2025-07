"Caporalato, servono più azioni di tutela"

I risultati dei controlli svolti dall’Ispettorato territoriale del lavoro di Reggio in tema di caporalato e sfruttamento del lavoro nella nostra provincia appaiono "estremamente allarmanti" alla Cgil: oltre il 50% delle aziende ispezionate (9 aziende su 17) sono risultate irregolari e per 4 di queste è scattata la sospensione dell’attività.

"Sono dati che ci preoccupano, ma purtroppo non ci stupiscono – dice il sindacato –. Da tempo intercettiamo lavoratori, nella filiera agroalimentare ma non solo, che si trovano in situazioni di sfruttamento estremamente marcato, persone costrette a lavorare moltissime ore senza copertura contrattuale, ospitate in alloggi fatiscenti ed in condizioni estremamente insalubri – dichiara Luca Chierici (segreteria Cgil) –. Sono persone che spesso nemmeno parlano italiano e questo è uno scoglio molto pesante per quanto riguarda la loro possibilità di difendersi e denunciare tali situazioni".

"Laddove abbiamo intercettato tali situazioni siamo riusciti comunque ad intervenire prontamente – aggiunge – anche grazie ad una rete costituita dalla stessa Itl, Asl, forze dell’ordine e dalla rete di associazioni del terzo settore che, in collaborazione col Comune, ha consentito di dare risposte a contrasto dei fenomeni di sfruttamento".

Occorre più che mai dunque dare tutela "a chi denuncia e fa emergere situazioni come quelle rilevate dall’indagine dell’Itl – precisa il segretario –. Vanno mantenuti ed estesi strumenti quali il badge di cantiere per il settore edile, avanguardia a livello nazionale a contrasto delle irregolarità lavorative nella giungla degli appalti. Vanno incrementti i controlli nel settore dei pubblici esercizi, spesso connotati da situazioni di lavoro nero e grigio fatti di contratti a chiamata o lavoro nero".