Capossela, l’Ariosto la luna e il senno perduto

"Essendo cresciuto a Scandiano, l’Ariosto lo vedi riprodotto ovunque e il rischio è di non farci nemmeno caso. Ma la mia occasione di conoscerlo è stata un po’ diversa", dice Vinicio Capossela nel corso di una tavola rotonda in cui annuncia i prossimi concerti che lo vedranno protagonista, fra cui un attesissimo live al Teatro Valli il 7 maggio, ospite della rassegna Leggera, organizzata da Arci in collaborazione con Fondazione I Teatri. "Avevo scoperto con stupore che Ariosto era stato governatore della Garfagnana, e in virtù del suo ruolo, nelle sue lettere si vedeva il tentativo di un uomo di agire per il meglio nelle cose pubbliche. Ariosto è il principio dell’uomo moderno. Ha spaziato nel fantastico, nel volo… ma anche nelle situazioni più urgenti, mettendosi nei guai. Anticipa addirittura Céline".

Gratificato dalla Targa Tenco 2023 per il miglior album in assoluto, Capossela porterà al Valli ‘Con i tasti che ci abbiamo – tredici canzoni urgenti in teatro’, nella versione reggiana interamente dedicato a Ludovico Ariosto - ispirazione e ospite d’onore di ‘Tredici Canzoni Urgenti’. Ad accompagnare l’artista, Andrea Lamacchia al contrabbasso, Piero Perelli alla batteria, Alessandro ‘Asso’ Stefana alla chitarra, Raffaele Tiseo al violino, Daniela Savoldi al violoncello e Michele Vignali al sassofono. Prevendite attive sui principali circuiti (Ticketone e Vivaticket) e nelle biglietterie dei Teatri.

Il disco sviscera tematiche sociali attuali come mai prima nella carriera del cantautore. Protagonista della scenografia è un’enorme luna gonfiabile, mimesi della luna stessa e luna giocattolo. Una luna cui il poeta ha dedicato quella straordinaria metafora per cui il senno è scappato, ma sulla luna ci sono tutte le cose per cui gli uomini perdono il senno sulla terra: le vanità, il potere, la seduzione.

"Una grande Luna che ci ricorda che il Senno da qualche parte c’è, ma sulla Terra non è rimasta altro che follia ! - continua il cantautore - Il senno è perduto inseguendo simulacri. Anche splendidi. La bellezza delle donne, i sospiri degli amanti. Nell’Orlando Furioso c’è anche l’Inferno, con un solo girone, quello dell’ingratitudine in Amore". Di Ariosto, Vinicio parlerà il 6 maggio con Ermanno Cavazzoni nel corso di un incontro gratuito. Il poeta grande ispiratore, per canzoni che "Sono di carattere civile, rispondono a un fenomeno – racconta Capossela. ‘Tredici canzoni urgenti’ nasce dall’urgenza di dare voce ai drammi che stiamo vivendo. Un mondo in cui ogni cosa è stata disincarnata sotto un velo che ha nascosto alla coscienza la preparazione della peggiore delle catastrofi: la guerra.