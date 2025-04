Cappelletti in piazza e tour della banda: gli eventi del Primo Maggio

Si prevede un "tutto esaurito" per "Cappelletti in piazza" organizzato dal Pd di Correggio sotto i portici del centro storico. Il segretario della sezione locale dei dem, Marco Moscardini, annuncia l’esaurimento dei 520 posti disponibili per l’evento in programma domani dalle 12,30 per il Primo Maggio. Prenotazioni esaurite già da alcuni giorni.

Il pranzo, legato ai cappelletti consumati per "protesta" contro il divieto di festeggiamento del Primo maggio imposto nel ventennio fascista, è diventato tradizione a Correggio, promosso grazie soprattutto all’impegno di tanti volontari. A Cogruzzo di Castelnovo Sotto domani si svolge la Festa del volontariato dei ragazzi tra giochi a squadre, musica, servizio ristoro, caccia al tesoro.

A Guastalla domattina si rinnova il tour della banda con le autorità per la festa dei lavoratori. Previste tappe a San Martino (alle 8,10), San Giacomo, San Rocco, San Girolamo, Tagliata, Rsa di Pieve, Solarolo, piazza a Pieve, piazza Mazzini. In ogni tappa esibizione della banda con i cittadini un momento conviviale e brindisi augurale. Inoltre, lo Spi-Cgil organizza la distribuzione di garofani in piazza Lennon a Cadelbosco Sopra, in corso Repubblica a Rolo, oltre che in piazza Roma a Campagnola, dove i volontari del sindacato dei pensionati visitano i quartieri e la casa di riposo, accompagnati festosamente dalla musica del corpo filarmonico Primavera.