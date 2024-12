Le vanno di traverso i cappelletti: rischia di soffocare

Reggiolo, 17 dicembre 2024 – La tempestività dell’intervento di soccorso è stata in grado di salvare la vita a una pensionata che, l’altra mattina nella sua abitazione a Reggiolo, stava rischiando di soffocare a causa di un boccone fermatosi in gola, ostruendo all’improvviso le vie aeree e bloccando la respirazione.

In quel momento, all’ora di pranzo, la persona stava degustando dei cappelletti. All’improvviso del cibo è rimasto bloccato nella gola, con la donna che ha da subito manifestato una evidente difficoltà nel respirare. Per fortuna erano presenti i familiari, i quali hanno chiesto l’intervento dei soccorsi.

La centrale operativa del 118 ha mobilitato l’ambulanza della Croce rossa locale, facendo arrivare sul posto anche il personale dell’automedica della Bassa. Proprio il tempestivo arrivo dell’ambulanza del paese, che era libera dal servizio in quel momento, ha permesso di garantire alla pensionata un immediato soccorso, con le apposite pratiche di disostruzione che hanno avuto l’effetto sperato. L’anziana, infatti, è stata positivamente soccorsa, col boccone tolto dalle vie aeree, permettendole di riprendere una normale respirazione.

Il personale dell’automedica ha poi completato l’intervento, consentendo un’evidente ripresa delle condizioni generali della pensionata. Considerata l’età non più giovane e la dinamica di quanto accaduto, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso di Guastalla. Ma non è in pericolo di vita.