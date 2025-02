Caprette e Reggia di Rivalta, via alle gare

Nell’ambito del progetto sul “Ducato Estense”, il Comune di Reggio vara due bandi per assegnare i servizi di ristoro e caffetteria al parco delle Caprette e nel parco della reggia di Rivalta (dove una precedente procedura è andata deserta). Qui, in dettaglio, si concluderanno entro la primavera i lavori di realizzazione di un padiglione da adibire a servizio di caffetteria e bistrot. La struttura si estenderà su 120 metri quadrati coperti, a cui si aggiungono circa mille metri quadrati en plein air, collocati nella zona centrale della vasta area verde. Il Parco delle Caprette, invece, è già dotato di un manufatto formato da una parte chiusa di circa 50 metri quadrati, dotata di bagno accessibile a persone con disabilità e una zona deposito. L’area verde su cui sorge, limitrofa al torrente Crostolo, si innesta alla cosiddetta “passeggiata settecentesca” in un punto adiacente al ponte di San Pellegrino. Per candidarsi alla gestione dei locali c’è tempo fino al 17 marzo. La durata della concessione è prevista in nove anni, dalla data di assegnazione del servizio. Il prezzo del canone annuo di concessione a base d’asta è fissato in 4.800 euro, oltre alle imposte. Per il padiglione di Rivalta il concessionario sarà tenuto a svolgere i servizi di caffetteria-bistrot con somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico. Ma dovrà garantire inoltre l’apertura, la pulizia e la funzionalità di tre servizi igienici pubblici destinati sia all’utenza della caffetteria-bistrot, sia all’utenza del Parco. Per il parco delle caprette, tra gli obblighi da ottemperare, anche il servizio di bike-sharing e l’organizzazione di eventi gratuiti per valorizzare gli stili di vita sani.