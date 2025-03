Movimentata cattura del capriolo del Bosco di Ospizio

Reggio Emilia, 1 marzo 2025 – Quel capriolo, insieme agli attivisti del Bosco di Ospizio, era l’ultimo ostacolo all’entrata in azione delle ruspe e dei trattori che devono disboscare l’area verde di proprietà di Conad dove sorgerà un supermercato e la Casa della Comunità di Reggio Emilia.

Dopo diversi tentativi, intorno alle 13 l’ungulato è stato catturato con apposite reti con l’aiuto della Polizia Provinciale e di un vero specialista: Ivano Chiapponi, fondatore del Centro di recupero per la fauna selvatica Rifugio Matildico.

Spetterà a lui, dopo gli opportuni accertamenti veterinari sullo stato di salute del capriolo, reimmetterlo nel suo habitat naturale. Ma in un’altra zona, forse in collina, perché lì ad Ospizio sono già iniziate le operazioni di taglio dei cespugli e del sottobosco.

L’animale dimorava nella zona da tempo insieme ad altri selvatici come i ricci ora in letargo.

Era rimasto bloccato dopo che tutto il terreno è stato perimetrato con alte reti, e con l’inizio degli sfalci terrorizzato si era mostrato, correndo all’impazzata.

Dopo diversi giorni di stop delle operazioni, gli operai ieri sono ritornati e con loro anche gli attivisti che ancora una volta sono abusivamente entrati per circondare con striscioni i macchinari sotto lo sguardo delle forze dell’ordine. Gli stessi ecologisti poi hanno aiutato Chiapponi a tendere le reti e, con il ruolo di battitori, a spingervi dentro il capriolo.

Imprevedibile cosa accadrà nelle prossime ore e nei prossimi giorni, con gli attivisti del Bosco di Ospizio che sono decisi a non far procedere i lavori nella consapevolezza che potrebbero essere denunciati ed anche sgomberati a forza. Proprio come il capriolo.