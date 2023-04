Capriolo salvato È di nuovo libero

Un capriolo è stato salvato e soccorso nel primo pomeriggio di ieri a Rolo, dove l’animale era rimasto imprigionato con la testa in una rete di recinzione. Forse il capriolo ha tentato di passare da una parte all’altra del terreno, restando però bloccato. Ha cominciato a dimenarsi e, inevitabilmente, ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, gli stessi che hanno segnalato la situazione alla centrale operativa del 112. I carabinieri hanno a loro volta mobilitato il servizio di recupero della fauna selvatica, con un operatore che è intervenuto sul posto, nell’area di una azienda affacciata sulle corsie dell’Autobrennero, per recuperare l’animale, che rischiava di morire di stenti. È stato poi rimesso in libertà.

Nella stessa zona di recente era stato salvato un altro capriolo, bloccato nelle acque basse di un canale. Erano dovuti intervenire i vigili del fuoco per recuperarlo in sicurezza.