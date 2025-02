Cara Reggiana, è vera gloria?: "A Bolzano saremo determinati"

Fu vera gloria? Questa è la domanda che Alessandro Manzoni si pone all’interno del ‘Cinque maggio’, riflettendo sulla sorte di Napoleone Bonaparte e sulla sua parabola di vita e successi. Per capire se quella conquistata recentemente dalla Reggiana è stata ‘vera gloria’ (10 punti nelle ultime 5) bisognerà attendere il fischio dell’arbitro Crezzini (sì, proprio quello che annullò il gol di Portanova col Modena…) che alle 15 darà inizio alla gara al ‘Druso’ di Bolzano. Trattasi, infatti, di una partita un po’ diversa dalle altre, perché i granata dovranno dimostrare di aver imparato a stare sul ring con avversari tecnicamente inferiori, ma tremendamente pratici e ruvidi, se necessario.

"Giocheremo con grande coraggio e determinazione – ha rassicurato mister Viali (foto) alla vigilia - proveremo a mettere in campo un’altra gara di grande partecipazione mentale".

Il match di oggi, infatti, assomiglia molto a quello con il Cittadella andato in scena pochi giorni prima di Natale. Uno scontro diretto, che purtroppo fu ‘ciccato’ clamorosamente da Bardi e compagni. Un punto di non ritorno, come confermato anche da Portanova nel recente incontro con i media: "Dopo quella sconfitta ci siamo chiusi nello spogliatoio e ci siamo detti tutto quello che ci dovevamo dire…". Da lì in poi il cambio di passo è stato avvalorato dai risultati: due vittorie consecutive, con Juve Stabia e Mantova, un pareggio con il Bari (in 10 e con tante polemiche…), la sconfitta rocambolesca a Salerno (al 100’ e ancora una volta in 10) e poi di nuovo un successo, questa volta con il Palermo; un ruolo di marcia autorevole che ha addirittura spinto la Reggiana vicino alla zona playoff, allontanandola da quella rossa della retrocessione che però va sempre presa come riferimento. La squadra adesso ha una sua spina dorsale e dimostra sicurezza anche nella conduzione delle partite. Dà l’impressione di sapere bene quel che vuole fare (riconquista della palla e poi ripartenza) ed è allo stesso tempo conscia dei propri limiti.

Oggi Viali non avrà Marras e Vergara, entrambi squalificati, e soprattutto l’assenza del ‘magic box’ partenopeo potrebbe farsi sentire. Al suo posto dovrebbe esserci spazio per Maggio, ma non si esclude anche qualche cambiamento di assetto che possa coinvolgere Kabashi. Sul fronte Sudtirol l’arrivo di Castori (terzo ‘mister’ stagionale dopo Valente e Zaffaroni) ha dato un minimo di impulso ad una squadra che sembrava tramortita. Con il veterano classe ’54 sono stati raccolti 9 punti nelle ultime 7, con la perla del 3 a 0 a Frosinone nell’ultima giornata.

Da tenere d’occhio gli attaccanti Odogwu e Merkaj (3 gol a testa) così come il centrocampista Rover (5), mentre i due perni del centrocampo sono capitan Tait e Casiraghi, fermo a 3 reti dopo le 16 della passata stagione. Sarà una battaglia da provare a vincere, ma soprattutto da non perdere…