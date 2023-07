Carabiniere morto, folla a Guastalla (Reggio Emilia) per l’addio a Giovanni D’Alò. Foto

Guastalla (Reggio Emilia), 17 luglio 2023 - E’ stato ricordato come un uomo “che ha servito con onore lo Stato”. Le parole di monsignor Giovanni Grigolon, cappellano militare dei carabinieri dell’Emilia Romagna, sono commosse nel rivolgere lo sguardo alla bara di Giovanni D’Alò (foto), l’appuntato scelto dell’Arma, in forza al nucleo radiomobile della Bassa, vinto da una malattia a soli 51 anni di età.

Per quasi tre anni aveva combattuto con forza, pregando per la guarigione, soprattutto per la forte volontà di poter vedere crescere le sue due bellissime creature, i due figli che sono rimasti accanto a mamma, nonna e zio, durante il funerale, nella chiesa guastallese di San Giacomo, ascoltando le parole del sacerdote celebrante.

Funerale seguito anche dai parenti della moglie, di origine indiana. “Era un uomo buono, generoso, un padre esemplare”. Lo hanno ribadito anche i genitori dei bambini della locale scuola materna, frequentata dai suoi figli, che alla fine della messa hanno fatto volare in cielo palloncini bianchi e azzurri.

“Giovanni era un fiore bello: come carabiniere, come padre, come collega, come uomo civile”, ha aggiunto monsignor Grigolon, con accanto don Roberto Gialdini, responsabile della comunità di San Rocco e San Giacomo. In quella stessa chiesa sono stati battezzati i due figli. E qui lo stesso Giovanni ha desiderato fossero officiati i suoi funerali. “Non è un addio, ma un arrivederci”, ha aggiunto il sacerdote, sottolineando il massimo impegno di D’Alò come “valido servitore dello Stato, sempre al servizio dei cittadini”. Ha poi invitato i colleghi a “non dimenticare Giovanni” e a “portarlo sempre nel cuore”.

L’entrata e l’uscita del feretro dalla chiesa sono avvenuti davanti al picchetto di militari. Tantissimi i colleghi, in borghese e in divisa, presenti al funerale. Anche colleghi ormai in pensione, rimasti amici di Giovanni. Presenti ovviamente anche i comandi provinciale e locale dell’Arma, con vari comandanti di stazione e i rappresentanti di polizia locale, polizia di Stato, guardia di finanza, associazioni locali. Al termine della funzione religiosa, il feretro è stato trasferito a Mantova per la cremazione.