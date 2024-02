Carabinieri docenti di legalità a Poviglio e Brescello

Poviglio (Reggio Emilia), 17 febbraio 2024 - Arriva anche a Poviglio la lezione di legalità dei carabinieri agli studenti del paese, coinvolgendo i ragazzi degli istituti di Poviglio e della vicina Brescello. Una lezione sugli effetti negativi dell’abuso di alcol, del consumo di droga, ma anche delle trappole legate all’uso scorretto della rete internet e delle tecnologie, che danno origine a fenomeno come bullismo e cyber bullismo. Circa cento studenti hanno partecipato alla lezione di legalità tenuta dai marescialli delle caserme locali, mostrandosi molto interessati. Nel corso quest’anno scolastico sono stati una sessantina gli incontri organizzati nelle scuole reggiane dai militari dell’Arma per sensibilizzare i giovani. Anche sul fenomeno della pubblicazione di foto osé tramite social e cellulari, una “mania” tra i minorenni che rischiano di essere denunciati per il diffusione di materiale pedopornografico. Tanti anche i consigli per un corretto utilizzo di internet, che nasconde il rischio di ricettazione, applicazioni trappola, siti gratuiti pieni di virus, numeri di telefono sconosciuti che possono prelevare denaro da conti e bancomat. A queste lezioni si parla anche di legalità in genere, oltre che di sicurezza stradale.