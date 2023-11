Carabinieri e Comune assieme per spiegare il ’Codice Rosso’ I Carabinieri di Gattatico, insieme al Comune, hanno organizzato due serate per sensibilizzare i cittadini sulla violenza sulle donne. Un'occasione per comprendere gli strumenti a disposizione e il sostegno che può offrire una comunità. Concludendo con una "camminata in rosso".