Carabinieri fermano Rave 45 denunce

I carabinieri hanno interrotto un rave party non autorizzato in un capannone di Fontanella Grazioli, nel comune di Casalromano, in provincia di Mantova, e denunciato 45 persone, tra cui tre minorenni, per invasione di terreni ed edifici. I militari hanno anche trovato un paio di grammi di ketamina e hashish. Il fatto è avvenuto domenica scorsa quando un agricoltore del luogo, avendo sentito la musica ad alto volume provenire da un capannone abbandonato, ha avvertito i carabinieri. I militari della stazione di Canneto sull’Oglio (in provincia di Mantova, al confine con Cremonese e Parmense) sono intervenuti subito e hanno interrotto la festa che era in corso dalla notte precedente.

I partecipanti erano di età compresa tra i 16 e i 49 anni, provenienti dalle province di Mantova, Milano, Bergamo, Cremona, Vicenza, Verona, Treviso, Padova, Belluno,

Reggio Emilia, Parma , Modena, Trento e Bolzano. Insomma, quasi tutto il settentrione dello Stivale.

red. cro.