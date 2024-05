Carabinieri forestali. Ecco il convegno

Alle Fonti di Poiano (Villa Minozzo), venerdì 24 ’Giornata internazionale della diversità biologica’ a cura dei Carabinieri forestali: raduneranno esperti e appassionati per discutere di azioni concrete per la conservazione e il ripristino della biodiversità. Willy Reggioni ricorda la complessità del monitorare la biodiversità in area protetta. Alle 9 registrazione dei partecipanti, poi saluti del sindaco Elio Ivo Sassi, Fausto Giovanelli, presidente del Parco, Col. Gaetano Palescandolo, comandante Regione Cc Forestali.