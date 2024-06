Carabinieri, il maggiore Fanelli ai saluti

Dopo 37 anni di servizio nell’Arma dei carabinieri, va in pensione il maggiore Antonio Fanelli, che molti reggiani ricordano per il periodo al comando della caserma di Correggio. Fanelli, nell’Arma dal 1988, ha operato a Piove di Sacco (Padova), all’ex Cis (investigazioni scientifiche), al nucleo investigativo di Roma, dal 2011 a Modena, fino al trasferimento a Correggio, dal 2012 al 2019, dove si è occupato anche delle indagini su rapine in banca a Bagnolo e ottenendo pure un compiacimento per gli accertamenti svolti sui presunti maltrattamenti alla casa di riposo di via Mandriolo. Promosso ufficiale nel 2020, gli è stato assegnato il comando del plotone della Compagnia intervento operativo e poi quello della Prima Compagnia operativa del Quinto Reggimento Emilia-Romagna, occupandosi di ordine e sicurezza pubblica. Ha partecipato a missioni all’estero in Kosovo (2008) e Iraq (2023/2024). Nel 2008 è stato insignito di medaglia di bronzo per grandi eventi di Protezione civile, nel 2009 il diploma al merito Croce Rossa Italiana e Croce commemorativa per il mantenimento della pace in Kosovo, nel 2014 l’onorificenza di Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica Italiana.