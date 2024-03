Carabinieri in cattedra, lezioni di legalità a scuola. Tra i focus cyberbullismo e vandalismo dilagante

Carabinieri in cattedra in lezioni di legalità anche alle scuole di Correggio. I militari della caserma locale nei giorni scorsi hanno parlato a una ottantina di studenti della scuola media don Andreoli e a 170 studenti del liceo Corso, trattando temi legati alla sicurezza stradale, comprese le conseguenze in caso di guida sotto effetto di alcol o di droga. Inevitabile l’accenno agli aspetti legali per il consumo di droga, fino ad arrivare ad argomenti molto attuali per i giovani, come il bullismo e il cyberbullismo, senza dimenticare gli atti di vandalismo, fenomeni purtroppo molto diffusi anche sul territorio locale, attraverso vari episodi accaduti nella realtà correggese. Massima attenzione è stata dedicata anche al tema della pubblicazione di foto sensibili tramite social e cellulari: una vera "mania" tra i minorenni, gli stessi che, in casi che vanno oltre il confine del lecito, rischiano di essere denunciati per il reato di diffusione di materiale, talvolta rientrante nel campo pedopornografico. Tanti anche i consigli per un corretto utilizzo di internet, soprattutto quando si tratta di acquisti a prezzi troppo bassi o di fronte ad applicazioni da scaricare, che possono nascondere insidie e tranelli. Altri incontri simili nelle scuole sono previsti in tutto il territorio provinciale.

a. le.