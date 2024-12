Carabinieri in festa per Presterà. L’appuntato spegne 100 candeline

Festa grande, alla sede dell’Associazione nazionale carabinieri di Correggio, per i cento anni di Rocco Presterà, appuntato dei carabinieri in pensione. È stato festeggiato dai familiari ma anche da autorità locali con il sindaco Fabio Testi, dal comandante provinciale dell’Arma, colonnello Orlando Hiromi Narducci, dai comandi locali dei carabinieri, dal presidente dell’Anc, Alessandro Vezzani. Il neo centenario è nato in Calabria nel lontano 1924. Da giovanissimo ha frequentato il corso di formazione alla scuola allievi di Bari, per poi prestare servizio a Bologna, Modena e Montefiorino, concludendo la carriera a Correggio. Per un infortunio si è ritrovato riformato nel 1968. Ha poi lavorato in un salumificio a Correggio, fino alla pensione. Appassionato di caccia, è iscritto all’Anc. Presente alla festa pure il figlio, Antonino, in passato carabiniere ausiliario.