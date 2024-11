Carabinieri in vetrina all’Arco

"L’Arma a Reggio tra la gente". Questo è il tema proposto dalla vetrina allestita, in occasione della celebrazione della Festa delle Forze Armate in programma domani anche a Reggio, dai carabinieri del comando provinciale, nel quadro delle iniziative disposte dal comando interregionale Vittorio Veneto di Padova, che vedrà tutti i capoluoghi di provincia approntare una vetrina intitolata "4 Novembre 2024-Arma dei carabinieri-Giornata delle Forze Armate". A Reggio la vetrina é stata allestita alla libreria all’Arco in via Emilia Santo Stefano. Ai lati della vetrina campeggia la bandiera Tricolore vicino ad una scultura in legno del maestro Thomas Garner che raffigura un carabiniere in grande uniforme speciale. Accanto, il crest del comando provinciale reggiano e due calendari storici dell’Arma.