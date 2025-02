Carabinieri insegnano legalità a Brescello e Poviglio

Poviglio/Brescello (Reggio Emilia), 24 febbraio 2025 - Nuovi incontri sulla legalità con i carabinieri a fare da docenti agli studenti delle scuole reggiane. La cultura della legalità è stata al centro di una lezione per gli studenti di Poviglio e Brescello, con i carabinieri delle caserme locali impegnati a diffondere tra i giovani valori del rispetto delle regole, quanto mai importanti soprattutto in questo periodo in cui sono sempre di più i casi di violenza, bullismo e reati vari che coinvolgono anche adolescenti. Gli alunni, hanno ricevuto la visita dei carabinieri di Poviglio e Brescello, trattando i temi legati alla sicurezza stradale, alla violenza di genere, le insidie dei social e di internet, droga, abuso di alcol, bullismo, vandalismi, educazione ambientale. Ancora una volta sono stati forniti consigli per evitare di cadere nelle trappole del web o in altre situazioni spiacevoli, in particolare quando si pubblicano foto sensibili sui social o diffuse con i cellulari. Massima attenzione anche ai siti trappola, che attirano con apparenti affari ma poi dispensano virus che possono provocare danni a telefonini e computer.