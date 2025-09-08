Carabinieri, nuovo vertice a Scandiano

Ha preso servizio ieri alla tenenza dei carabinieri di Scandiano il nuovo comandante, tenente Felice Meo, che subentra al tenente Valerio Scatoletti, trasferito al comando della Compagnia di Castelmassa, in provincia di Rovigo. L’avvicendamento è stato disposto dal Comando Generale dell’Arma di Roma.

Meo, 46 anni, originario di Nola (Napoli), porta con sé un bagaglio di 28 anni di esperienza. Laureato in Scienze giuridiche, è entrato nell’Arma subito dopo il liceo come carabiniere semplice, iniziando la sua carriera in Sicilia, tra Palermo e Catania. Dopo aver vinto il concorso da maresciallo, ha prestato servizio in Sardegna, in Barbagia, per poi trasferirsi in Val Venosta, dove ha guidato per sette anni la Stazione di Passo Resia. Successivamente, per tredici anni ha operato al Nas di Parma, occupandosi della filiera alimentare e della tracciabilità degli alimenti, ma anche di controlli antidoping in numerose competizioni sportive regionali. Nel 2021 ha intrapreso la formazione alla Scuola Ufficiali di Roma e nel 2023 ha assunto il comando della Tenenza di Ciriè, in Piemonte, dalla quale ora proviene.

Nel corso della sua carriera il tenente Meo ha ricevuto apprezzamenti ed elogi dai superiori per i risultati conseguiti. A Scandiano raccoglie il testimone del tenente Scatoletti, salutato con riconoscenza dal comandante provinciale dei carabinieri di Reggio Emilia, colonnello Orlando Hiromi Narducci, che ha sottolineato "la proficua e competente collaborazione professionale garantita a ogni livello, l’incondizionato impegno profuso e il senso di umanità dimostrato nel corso di questo biennio". Narducci ha dato il benvenuto a Meo, rimarcando "il grande bagaglio professionale ed esperienziale, segno di continuità con il suo predecessore e testimonianza della particolare attenzione che l’Arma dei Carabinieri ha per questa provincia".